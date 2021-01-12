Платформа Mail.ru Cloud Solutions запустила бесплатный сервис облачного мониторинга

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) представила новый бесплатный сервис для мониторинга работоспособности инфраструктуры и контроля пользовательских бизнес-метрик. Mail.ru Cloud Monitoring поможет клиентам платформы оптимизировать потребление ресурсов и повысить производительность приложений, а также обеспечить стабильную работу своих сервисов.

Данные о работе приложений, состоянии инфраструктуры и виртуальных машин позволяют более эффективно использовать ИТ-ресурсы, оперативно реагировать на инциденты и обеспечивать стабильность сервисов. При этом во многих компаниях экспертиза по разным технологиям распределена между несколькими специалистами, из-за чего настройка мониторинга всей инфраструктуры становится сложным и ресурсозатратным процессом. Кроме того, распространенные Open Source-решения мониторинга часто хорошо закрывают только потребность в контроле инфраструктуры, а для мониторинга приложений на бизнес-уровне приходится создавать отдельную систему.

Mail.ru Cloud Solutions предлагает готовое решение для контроля состояния практически любых сервисов. Mail.ru Cloud Monitoring «из коробки» поддерживает мониторинг стандартного программного обеспечения: баз данных, очередей сообщений, серверов приложений и так далее, за счет чего не требует дополнительной настройки и сразу готов к использованию. Мониторинг подключается в один клик и помогает собирать нужные данные о системе, в том числе любые пользовательские параметры.

Сервис тесно интегрирован с экосистемой облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions и содержит готовые дашборды для отслеживания состояния типовых сценариев. Кроме того, все новые виртуальные машины в MCS автоматически становятся объектами мониторинга.

Сервис бесплатен для клиентов платформы и гарантированно доступен по SLA, что позволяет пользователям не задумываться о том, как администрировать, поддерживать и мониторить саму систему мониторинга. Доступность и отказоустойчивость Cloud Monitoring обеспечивают специалисты Mail.ru Cloud Solutions. Сервис выдерживает одновременную обработку сотен тысяч метрик с десятков тысяч объектов.

Mail.ru Cloud Monitoring позволяет отслеживать не только состояние инфраструктуры, но и бизнес-показатели. Благодаря API и агентам для различных операционных систем пользователи могут за несколько минут настроить мониторинг любых сервисов и метрик в едином интерфейсе. В зависимости от потребности клиента, сервис хранит данные мониторинга от недели до нескольких лет.

«Мы занимаемся логистикой грузов: несколько часов простоя могут обернуться многомиллионными потерями, — сказал Рустем Искаков, директор по инновациям Lorus SCM. — Поэтому мы оцифровали и автоматизировали доставку, взаимодействие перевозчиков, заказчиков и других сторон и постоянно запускаем новые проекты. Чтобы поддерживать работу цифровых сервисов на высоком уровне, требуется надежная и контролируемая инфраструктура. Mail.ru Cloud Monitoring поможет нам отслеживать бизнес-метрики и данные о нагрузке сервисов в облаке, чтобы поддерживать стабильную работу приложений и всегда быть в курсе работоспособности системы».

«Как правило, мониторинг потребляет много ресурсов: это как ресурсы для размещения сервиса и обработки запросов к нему, так и затраты на разработку, администрирование и поддержку работоспособности, — отметил Дмитрий Лазаренко, директор по продукту Mail.ru Cloud Solutions. — Mail.ru Cloud Monitoring — это полностью готовый к использованию сервис, который даст нашим клиентам исчерпывающую картину не только о состоянии ИТ-систем, но и о бизнес-показателях приложений, без дополнительных усилий по настройке и затрат на размещение и администрирование сервиса».