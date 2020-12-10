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Смартфоны Samsung Galaxy XCover применяют в Германии для оказания медицинских услуг

Техника

Немецкая организация Evangelische Sozialstation Karlsruhe использует Samsung Galaxy XCover 4 для оснащения выездных бригад, оказывающих медицинскую помощь на дому. Защищенные смартфоны используют 50 сотрудников. Они нужны специалистам для ввода информации о пациентах в систему, также с помощью них сотрудники могут оперативно получить актуальные справочные данные для работы. На устройствах можно найти всю необходимую информацию по уходу за клиентами, такую как болезни и диагнозы, а также контактные данные лечащих врачей, аптек и родственников. Кроме того, в начале рабочего дня медперсонал получает на смартфонах планы поездок и использует устройства для навигации и связи с коллегами.

Сотрудники организации помогают людям старшего возраста, а также пациентам с деменцией и инвалидностью. Персонал проводит 90% рабочего времени в домах клиентов или в пути, а смартфоны позволяют им оставаться мобильными.

Переход к цифровым решениям был необходим из-за потребности быстро вносить информацию о пациентах (прием лекарств, смена повязки, инъекции, личная гигиена, помощь по дому или консультационные услуги) в базу данных. Для этих целей медперсонал Evangelische Sozialstation Karlsruhe начал использовать смартфоны в работе еще в 2015 г.

В 2017 г. представители организации приняли решение перейти на смартфоны Samsung Galaxy XCover 4. Важным критерием при выборе стал большой экран для хорошего обзора и мощная батарея, которой хватит на шесть-восемь часов в течение рабочего дня. Samsung Galaxy XCover 4 оснащен дисплеем 5,0. Он сочетает в себе сертификацию IP682 и стандарт MIL-STD 810G3 и отличается особой прочностью: защищен от пыли и воды и выдерживает падение с высоты до 1,2 метра. С ним также можно работать в перчатках.

В рамках развертывания решения был проведен обучающий курс для сотрудников по приложению Euregon – программным обеспечением, используемым Evangelische Sozialstation Karlsruhe для сбора данных. Благодаря этому даже специалисты, не имевшие опыта использования смартфонов на момент внедрения, очень быстро освоили новые устройства.

Помимо технических характеристик, организации также был важен высокий уровень защиты данных. Это связано с тем, что смартфон стал важным инструментом для ведения документооборота и бухгалтерии, куда специалисты записывают все услуги, счета за которые позже выставляются страховым компаниям. Кроме того, благодаря мобильному решению, медперсонал и руководство компании могут получить доступ к документации в разных местах одновременно. Поэтому доступ должен быть регулируемым и надежным, а представителям клиники нужно иметь возможность дистанционно удалять данные на устройстве сразу же в случае потери смартфона.

Кай Кесхёфер (Kai Käßhöfer), управляющий директор Evangelische Sozialstation Karlsruhe, счел встроенное программное решение Samsung Knox подходящим под эти задачи. Сочетая в себе аппаратные и программные меры на нескольких уровнях, решение предлагает активную защиту для отражения потенциальных угроз со стороны вредоносных программ и вирусов. Кроме того, оно обеспечивает устойчивую интеграцию в существующую ИТ-инфраструктуру и удобное управление устройствами. Например, новые обновления могут быть установлены удаленно, а данные стерты в случае потери.

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