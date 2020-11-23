СДЭК запустила услугу онлайн-платежей вместе с Pikassa

СДЭК запустила новый проект для клиентов по приему онлайн-платежей совместно с сервисом Pikassa. Решение позволяет конечным получателям оплачивать товары напрямую интернет-магазину.

Подключение к Pikassa для клиентов СДЭК доступно на специальных условиях. Таким образом, эквайринговый проект выгодно отличается от других предложений на рынке. Отправляя посылки со СДЭК, клиенты логистической компании получат возможность удобной оплаты непосредственно на сайте, что в особенности удобно будет для владельцев интернет-магазинов. Сервис позволяет принимать платежи и успешно управлять финансами в одном месте.

«Мы активно развиваемся и растем, при этом наши услуги не ограничиваются только курьерской доставкой. СДЭК — огромная корпорация с большим количеством различных сервисов. Новый совместный проект с Pikassa обеспечит нашим клиентам стабильные и бесперебойные результаты, а использование сервиса ассоциируется с простотой и удобством», — сказал коммерческий директор СДЭК Максим Толстобров.

«Наше сотрудничество по интернет-эквайрингу со СДЭК длится с начала 2019 года, и вместе мы добились высоких результатов: средняя конверсия онлайн-платежей СДЭК за первые полгода совместной работы выросла до 97% и по-прежнему придерживается этой цифры. Мы решили не останавливаться на достигнутом и запустили совместную партнерскую программу, в которой предлагаем клиентам СДЭК минимальную ставку на прием платежей и высокую конверсию. Наш проект поможет интернет-магазинам не только отправлять посылки, но и принимать оплату за них быстро и комфортно» — отметил руководитель сервиса Pikassa Юрий Надинский-Артамонов.

При подключении к Pikassa клиенты СДЭК получат личный кабинет, в котором смогут управлять операциями, делать возвраты, добавлять персонал и отслеживать статистику.

В СДЭК работает сервис CDEK Forward, который доставляет посылки из зарубежных интернет-магазинов. Покупателю достаточно зарегистрироваться, получить адрес склада СДЭК в другой стране и отправить туда свои покупки. После поступления товара на склад клиенту необходимо сообщить инструкции по дальнейшим действиям и обозначить адрес доставки в России. Склады СДЭК уже существуют в таких странах, как США, Великобритания, Германия, Италия, Польша и во многих других. Время доставки — от 7 дней, а отслеживать посылку можно на протяжении всего пути.