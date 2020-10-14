«Сигма» и Corpsoft24 создали виртуальную инфраструктуру для тестирования высоконагруженных ИТ-систем

«Сигма» совместно с CorpSoft24 реализовала проект по созданию облачной инфраструктуры для тестирования высоконагруженных ИТ-систем на платформе «1С», разрабатываемых для энергетических компаний.

«Сигма» – специалист в области разработки и внедрения ИТ-решений для цифровизации российской энергетики и ЖКХ. Компания создает ИТ-решения для российских энергетических компаний, стабильность работы таких систем критически важна для всех сегментов отрасли – от генерации до сбыта.

Перевод тестовых сред в облако дает возможность без капитальных вложений оперативно разворачивать ресурсы и получать дополнительные мощности для тестирования ПО в условиях пиковых и меняющихся нагрузок.

Corpsoft24 предоставляет «Сигме» ресурсы IaaS и SaaS на базе российского ЦОДа уровня Tier III, гарантируя SLA 99,98% по доступности и стабильности работы арендуемых мощностей. «Сигма» также может использовать облачные ресурсы Corpsoft24 для дополнительных задач – например, поддержки административных бизнес-процессов.

«Переход в облако Corpsoft24 позволил нам получить новые возможности для роста качества разработки и предоставления ИТ-решений клиентам. Одним из ключевых преимуществ Corpsoft24 мы, по опыту сотрудничества, считаем организацию технической поддержки: специалисты находятся в постоянном контакте с нашей ИТ-службой, а уровень их экспертизы позволяет проактивно реагировать на возможные риски», – отметил Александр Телушкин, заместитель генерального директора компании «Сигма».

«В облаке Corpsoft24 для компании «Сигма» создан кластер, базирующийся на высокочастотных процессорах последнего поколения. Его параметры оптимальны для разработки решений 1С и соответствуют требованиям заказчика к информационной безопасности, стабильности и доступности ресурсов», – отметил Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24.