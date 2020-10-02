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«Фасоль» запустила мобильное приложение для франчайзи

Софт Ритейл Розница

«Фасоль» запустила приложение для франчайзи – новый персонализированный инструмент для партнеров франшизы, где будут собраны все необходимые им данные.

Главная цель проекта – предоставить франчайзи единый инструмент, с помощью которого можно будет легко и просто сделать заказ, задать вопрос персональному менеджеру, получить консультацию по ассортименту, посмотреть обучающие материалы по оформлению магазина в период промо-акций и почитать новости компании. Приложение уже доступно в Google Play и Apple Store.

Если раньше партнеры франшизы сами отслеживали объемы закупок или запрашивали данные у менеджера, то теперь в любой момент могут самостоятельно посмотреть всю историю закупок, чтобы, например, сверить отчетность или повторить заказ. Ранее новости также приходили клиентам по почте, а сейчас «Фасоль» собирает все ключевые новости и спецпредложения в одном приложении. Это только часть функциональности приложения, в будущем планируется его развитие, в том числе внедрение модуля обратной связи напрямую с менеджером и добавление обучающих материалов.

Запуск приложения был приурочен к дню рождения «Фасоли» – 18 сентября 2020 г. франшизе исполнилось семь лет. В рамках празднования дня рождения «Фасоль» также разработала специальную рекламную поддержку магазинов франшизы по всей стране, которая будет действовать до конца октября. Запуск приложения и новый подход к рекламе бренда «Фасоль» стали первыми шагами к новому этапу развития франшизы.

Первый магазин «Фасоль» был открыт в 2013 г., а сейчас франшиза насчитывает 1727 магазинов в 66 федеральных субъектах России от Калининграда до Иркутска. Магазины программы «Фасоль» продолжали открываться в том числе и в период пандемии. В момент, когда магазины у дома испытывали максимальную нагрузку, Metro предложила своим партнерам усиленную поддержку в части ассортимента, юридических вопросов и коммерческих предложений. Среди форматов присутствуют не только привычные магазины «у дома», но и экспресс-магазины, магазин без продавцов и недавно запустившийся в Твери формат, совмещающий магазин-киоск и остановку общественного транспорта. С 2019 г. владельцы магазинов «Фасоль» также получают поддержку от крупных игроков рынка и партнеров Metro, таких как: «Сбер», РФПИ, РАФ, «ВЭБ.РФ», «Корпорация МСП», «ДОМ.РФ.» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

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