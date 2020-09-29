Accenture прогнозирует начало «десятилетия дома»

Accenture провела глобальное исследование, посвященное долгосрочной тенденции потребления местных продуктов и сервисов. Эксперты пришли к выводу о том, что пандемия коронавируса и переориентация людей на локальное потребление приведет к так называемому «десятилетию дома». Это, в свою очередь, потребует от розничных продавцов и компаний, производящих потребительские товары, адаптировать свои предложения к меняющимся запросам потребителей.

Согласно исследованиям, проведенным среди более чем 8800 человек в 20 странах, дискомфорт от нахождения в общественных местах и путешествий в сочетании с повсеместным снижением доходов заставят людей существенно больше времени проводить дома. 69% респондентов ожидают, что большую часть времени в течение ближайших шести месяцев они будут проводить либо у себя дома, либо у друзей, либо онлайн.

Больше половины опрошенных (53%), которые раньше не работали дома, теперь планируют работать в таком формате. Около 56% потребителей заявили, что пандемия подтолкнула их к совершению покупок в магазинах «по соседству», при этом 79% планируют совершать покупки в этих магазинах и дальше.

Также 56% потребителей заявили, что они стали покупать больше продуктов местного производства, 84% планируют и дальше выбирать продукты местного производства. 50% респондентов назвали одной из трех главных проблем в ближайшие шесть месяцев финансовую безопасность. Поэтому неудивительно, что 54% опрошенных признались в том, что стали больше экономить при совершении покупок.

«Сегодня дом стал местом для работы, учебы и хобби. Местом общения и безопасным убежищем. Компании должны учитывать эту реальность. Бизнесу необходимо мыслить нестандартно и творчески подходить к созданию уникального или виртуального покупательского опыта, а также адаптировать свои предложения, чтобы вовлечь в них потребителей. Мы уже наблюдаем это в индустрии напитков: одна из лондонских пивоварен предлагает местным потребителям "паб в коробке", доставляемый покупателю музыкантами, которые отменили свои туры», — сказал Оливер Райт, управляющий директор и глава глобальной практики потребительских товаров Accenture.

Последние исследования подтверждают ранее сделанные Accenture выводы о том, что изменения в потребительском поведении, такие как резкий рост электронной торговли, останутся или еще более усилятся. Например, доля онлайновых покупок тех покупателей, которые до пандемии не совершали покупки по интернету, увеличилась на 170% с момента вспышки заболевания. Потребители, которые попробовали сервисы с цифровым интерфейсом (бесконтактными платежами, заказами в приложении) и перешли на цифровые каналы обслуживания клиентов (мобильные приложения, виртуальных агентов или чат-боты), ожидают, что будут чаще пользоваться этими технологиями.

«Пандемия резко усилила и ускорила многие тренды, которые мы наблюдали в последние годы. К ним относятся и усиление онлайн-торговли, и изменение потребительского поведения, и повышение ожиданий в части персонализации предложений, и постоянная борьба за снижение затрат. Некоторые российские компании учитывая эти тенденции, усиленно инвестировали в масштабные трансформации своего бизнеса и оказались в значительной мере готовы к драматическим изменениям рынка после пандемии. Для этих компаний кризис стал подтверждением правильности выбранной инвестиционной стратегии. Перед другими же встала необходимость в ускоренном режиме принимать решения о трансформации бизнеса. Сегодня в России мы видим значительное число интересных и ценных для потребителей сервисов, которые либо уже выведены на рынок, либо анонсированы к реализации. И их число будет расти ускоренными темпами», — отметил Сергей Киреев, руководитель направления технологического консалтинга департамента потребительских товаров и розничной торговли Accenture в России и Казахстане.