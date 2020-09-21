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Платежный сервис Bilderlings выпустил мобильное приложение

ПО Софт
, Текст: Эльяс Касми

Британская финтех-платформа Bilderlings запустила мобильное приложение для управления расчетным счетом. Приложение поможет бизнесу и частным лицам управлять финансами и совершать основные операции по счету с помощью мобильных устройств. Самая главная функция приложения — это прием и отправка платежей в более чем 150 стран мира в 19 валютах, включая EUR, GBP и USD. Чтобы совершить денежный перевод, достаточно ввести сумму, реквизиты и уточнить детали транзакции. Биометрические технологии обеспечивают быстрый и безопасный доступ к счету: для входа в систему потребуется отпечаток пальца или система распознавания лиц, в зависимости от модели смартфона.

Просмотр баланса с мобильного устройства будет еще удобнее, чем через веб-версию: клиент мгновенно видит доступную ему сумму, в том числе и сбережения в других валютах. Переключаться с одного счета на другой можно в два касания.

Мобильное приложение предполагает также разграниченный доступ к счету — это важный сервис для юридических лиц, позволяющий выделить несколько ролей и уровней доступа. Настроить роли пользователей необходимо в веб-версии, а пользоваться мобильным счетом в соответствии с уровнем доступа сможет каждый из добавленных пользователей.

Среди других опций — выписка по счету с учетом фильтров и возможностью сохранить в формате PDF, шаблоны платежей, удобный и быстрый способ скачать и переслать реквизиты. Кроме того, в мобильном приложении возможно управлять платежной картой Mastercard Bilderlings и Mastercard Bilderlings Business: заблокировать, разблокировать, восстановить пинкод или удалить свою платежную карту без дополнительных звонков и писем менеджеру. В настройках доступны пять языков, а интерфейс создан с максимальной эмпатией к пользователю.

Несмотря на развитие технологий, Bilderlings сохраняет традиции частного банкинга: клиента обслуживает персональный менеджер, который глубоко понимает особенности его бизнеса и помогает в управлении финансами.

Скачать мобильное приложение Bilderlings можно в App Store и Google Play

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