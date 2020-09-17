СУБД «Jatoba» заработала на отечественной РЕД ОС

Российские разработчики «Газинформсервис» и «Ред софт» объявили о технологическом партнерстве. В целях развития сотрудничества компании провели тестирование на совместимость своих продуктов, а именно СУБД «Jatoba» (производства «Газинформсервис») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»).

СУБД «Jatoba» – программное средство общего назначения, предназначенное для создания и управления реляционными базами данных и обеспечения многопользовательского доступа к расположенным в них данным с разным уровнем конфиденциальности. СУБД «Jatoba» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России приказом Минкомсвязи России от 19.09.2019 №518.

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Благодаря тому, что оба продукта представляют собой отечественные разработки, которые зарегистрированы в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и в сочетании с профессиональными территориально распределенными группами сопровождения и поддержки, их комплексное использование в проектах, позволит эффективно решать задачи импортозамещения ПО», – сказал Сергей Петухов, менеджер по продукту «Газинформсервис».

«Ред софт активно выстраивает партнерскую сеть. Технологическая совместимость наших продуктов и продуктов партнеров критически важна при построении комплексных решений. Рады подтвердить работоспособность СУБД «Jatoba» на РЕД ОС», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».