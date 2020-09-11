МТС закупает 5G-ready оборудование Huawei для модернизации сети в Московском регионе

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и Huawei объявили о старте масштабной модернизации мобильной сети в Москве и Московской области до уровня 5G-ready для увеличения производительности сети и внедрения инновационных сервисов.

Реализация проекта увеличит пропускную способность и емкость сети LTE МТС как минимум в три раза, что позволит удовлетворить спрос клиентов на рост трафика передачи данных, а также на новые дата-генерящие услуги и сервисы. В будущем на модернизированной сети можно будет оперативно развернуть покрытие в стандарте 5G за счет перенастройки программного обеспечения и использования технологии динамического перераспределения частотного спектра между стандартами 4G и 5G. Модернизация будет также способствовать оптимизации инфраструктуры сети и снижению операционных расходов.

В рамках проекта в течение 2020–2022 г. Huawei поставит и установит на сети МТС новейшее оборудование радиодоступа, состоящее из многополосных выносных радиомодулей и антенных систем Massive MIMO, а также программное обеспечение для замены действующих аппаратно-программных комплексов 2G/3G/4G на всех площадках в Москве, в городах и населенных пунктах Московской области.

«Последние три года объем трафика мобильного интернета в сети МТС столичного региона ежегодно растет более чем на 65%. К 2025 г. мы ожидаем четырехкратного увеличения объема передаваемых данных за счет развития ИТ-технологий, всё большего распространения различных датчиков и систем умного города и дома. Для МТС как технологического лидера отрасли важно инвестировать в опережающее развитие сети. Реализуя крупнейший проект по модернизации радиосети в московской агломерации, мы ускоряем подготовку физической инфраструктуры МТС к растущим потребностям наших абонентов в ИТ-сервисах, скорости и объеме дата-трафика и в будущем сможем в относительно короткие сроки обеспечить скорость, емкость и быстродействие 5G на сети LTE», – отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«Мы рады сообщить, что сотрудничество Huawei и МТС в рамках проекта по внедрению инновационных технологий и решений в России вышло на новый этап. Сеть, которую мы разворачиваем на территории Москвы и Московской области, технологически готова к работе со стандартом связи пятого поколения. Надеемся, что благодаря опыту Huawei в области запуска сетей нового поколения и инфраструктурным возможностям МТС преимущества модернизированной сети смогут открыться миллионам россиян», ─ отметил Чжао Лэй, генеральный директор операторского бизнеса Huawei в России.