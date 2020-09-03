Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» получила патент в области искусственного интеллекта

Безопасность Новости поставщиков Маркет
, Текст: Владимир Бахур

«Лаборатория Касперского» запатентовала технологию на базе машинного обучения для мониторинга промышленных установок и другого сложного оборудования. Патент № 2724716, который подтверждает уникальность разработки и авторство специалистов, был выдан российской федеральной службой Роспатент. Технология легла в основу Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection (MLAD) — детектора аномалий, предназначенного для раннего выявления и предотвращения кибератак, отказов оборудования, сбоев технологических процессов и других критических ситуаций на производстве.

В отличие от систем с применением машинного обучения классические системы мониторинга строятся вокруг контроля жёстко заданных параметров, что ограничивает возможности оператора объекта: зачастую он может реагировать только на нарушения, развитие которых уже предопределено.

Запатентованная технология «Лаборатории Касперского» и детектор аномалий Kaspersky MLADпредполагают концептуально иной подход. Решение способно анализировать взаимосвязь сигналов телеметрии, «запоминать» их поведение в штатном режиме работы и предсказывать технологические показатели на некоторое время вперёд. Если разница между прогнозируемыми и фактическими значениями превышает определённый порог, система информирует о потенциальном отклонении: проблемном оборудовании, неверных действиях персонала или злонамеренных вмешательствах в работу объекта. Это позволяет предотвратить критические ситуации, минимизировать риски простоев, внезапные поломки, а также увеличить срок службы агрегатов.

«Вне зависимости от направления деятельности индустриальные организации сталкиваются с одной и той же задачей — обеспечить непрерывность процессов. Вот почему Kaspersky MLAD интересен не только специалистам по информационной безопасности, но и широкому кругу представителей производственных предприятий: технологам, инженерам АСУ ТП, сервисным компаниям, производителям систем мониторинга и управления. При использовании этой технологии общий экономический эффект, полученный за счёт сокращения аварийных простоев и увеличения срока службы оборудования, может достигать сотен миллиардов рублей, — сказал Андрей Лаврентьев, руководитель отдела перспективных технологий «Лаборатории Касперского» и один из авторов патента. — У нас уже есть опыт успешных внедрений на ряде промышленных предприятий России, а сейчас мы работаем над проектами в таких областях, как тепловая энергетика, трубопроводный транспорт и инженерные системы зданий».

Презентация решения состоится в рамках конференции Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2020 в Сочи 2-4 сентября. Главными темами для обсуждения и докладов станут новые тенденции в области промышленной кибербезопасности, текущий ландшафт угроз, актуальные практики по киберзащите критических инфраструктур и т.д.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России

Российские власти признали Apple монополистом и запретили обижать «Касперского»

Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями

Microsoft выпустила антивирус для Linux

Известная ИБ-компания тайком создавала инструменты для киберпреступников

«Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие саундбары для телевизора: хиты продаж 2020 года

9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM

Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения

Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w

Показать еще

Наука

Синтетические мышцы на роботах заживают за секунду

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали
Показать еще
Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"