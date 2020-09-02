Check Point: в преддверии 1 сентября число подозрительных доменов увеличилось на 30%

Check Point Software Technologies изучила домены, связанные со школьной тематикой за последние три месяца и выявила всплеск интереса хакеров.

Так, за последние три месяца исследователи Check Point обнаружили более 35 149 новых доменов, связанных с темой возвращения в школу. Из них 512 — вредоносные, а 3 401 — подозрительные. Среднее число подозрительных доменов в пиковое время составило 356, в то время как среднее значение в апреле-мае составляло 115. Рост активности мошенников пришелся на конец июля начало августа. В этот период количество подозрительных доменов увеличилось почти на 30% за неделю в сравнении с тем же показателем в июне-июле.

В первом полугодии 2020 года исследователи Check Point изучили LMS (Learning Management Systems) — программное приложение, позволяющее осуществлять дистанционное обучение. Некоторые популярные системы используют дополнительное программное обеспечение WordPress, известное как плагин. В результате исследования специалисты Check Point выявили недостатки безопасности в трех самых популярных плагинах WordPress: LearnPress, LearnDash и LifterLMS.

Несмотря на то, что уязвимости плагинов уже исправлены, исследователи Check Point продолжают предостерегать пользователей от стремления хакеров использовать детей, обучающихся дистанционно, в своих интересах.

Среди основных угроз, которым подвержены школьники, можно выделить следующие. «Zoombombing» — незваное присоединение постороннего человека к встрече Zoom с целью ее саботирования. Подобные участники зачатую прибегают к оскорблениям и использованию ненормативного контента, что в свою очередь может травмировать детей.

Кибербуллинг — компрометирование пользователей сети личной информацией и прочими злонамеренными данными. Часто жертвами подобных махинаций становятся пользователи популярных социальных сетей. По данным Центра исследования случаев кибербуллинга 37% молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет подвергались издевательствам в интернете, из них 30% стали жертвами мошенников более одного раза.

Программы-вымогатели. В большинстве случаев подобные программы распространится с помощью фишинговых писем, которые содержат вредоносный файл или зараженную ссылку. После установки вредоносного ПО на компьютер жертвы программа шифрует данные и требует за них выкуп. Так, в 2019 году более 1000 школ в США были атакованы программами-вымогателями, которые блокировали доступ к компьютерной системе или отдельным файлам до уплаты выкупа.

Фишинг — вид мошеннической активности, направленный на получение конфиденциальной информации, с помощью рассылки электронных писем с зараженной ссылкой или вложением, в том числе и от лица проверенного отправителя.