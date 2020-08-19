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Абоненты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн

Телеком Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

Оператор связи Tele2 проанализировал работу интернет-магазина за первое полугодие 2020 г. В этот период число заказов SIM-карт с доставкой на дом увеличилось на 83%. Чаще всего эту возможность использовали абоненты Юга, Сибири, а также Северо-Запада.

Наиболее активно абоненты Tele2 заказывали SIM-карты в период самоизоляции, отдавая предпочтение доставке курьером. Так, за первые шесть месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. количество заказов по России стало больше на 83%. Лидерами по абсолютному количеству заказов остаются Москва и Санкт-Петербург. При этом сервис стал востребован и в других регионах. Так, наибольший рост количества покупок SIM-карт с доставкой зафиксирован на Юге – в 8 раз, в Сибири – в 3 раза, а также на Северо-Западе – в 2 раза.

Также в первом полугодии 2020 г. клиенты заказывали SIM-карты в интернет-магазине Tele2 с возможностью самовывоза. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. количество таких покупок по России увеличилось на 9%. Наибольший прирост на 59% зафиксирован в регионах Северо-Запада, на 50% – на Юге и на 39% – в регионах Черноземья.

Кроме того, в первом полугодии 2020 г. увеличилось количество заявок в интернет-канале на перенос абонентского номера в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability). Чаще всего этой возможностью пользовались абоненты в Республике Марий Эл, где количество заявок увеличилось на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также в Норильске – на 89% и в Тюменской области – на 78%.

При заказе SIM-карт клиенты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика. Так, с начала 2020 г. лидером по количеству подключений остается «Мой онлайн».

Заказ нового номера можно оформить онлайн в интернет-магазине Tele2. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, а абонент может пройти простую и удобную процедуру саморегистрации в приложении «Мой Tele2» или заключить бумажный договор.

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