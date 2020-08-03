Zyxel начала российские продажи 4G LTE маршрутизатора WAH7601

Zyxel объявила о начале российских продаж портативного 4G LTE маршрутизатора Zyxel WAH7601. Устройство предназначено для организации высокоскоростного доступа в интернет по Wi-Fi для путешественников, дачников, туристов и их спутников. При наличии карты памяти WAH7601 позволяет обмениваться документами, фотографиями и музыкой со всеми подключенными устройствами.

Портативный маршрутизатор Zyxel WAH7601–решение для создания резервного соединения с интернетом, если кабельная интернет-инфраструктура работает нестабильно.

4G LTE маршрутизатор WAH7601 обеспечивает скорость передачи данных до 150 Мбит/сек и не требует специальных настроек и конфигурирования для начала работы. По сравнению со смартфонами, которым кроме работы в режиме точки доступа Wi-Fi нужно обсуживать различные приложения, WAH7601 сосредоточен только на своей основной задаче. Это позволяет устройству дольше работает от аккумулятора и обеспечивать более высокую скорость передачи данных.





Для подключения WAH7601 к интернету потребуется только карта mini-SIM, а смартфон «сосредоточится» на своих прямых обязанностях, улучшив производительность выполняемых на нем приложений. WAH7601 позволяет обслуживать до 10 клиентов и работает без подзарядки до 8 часов.

При установке карты памяти SD, Zyxel WAH7601 выполнит роль файлового сервера для всех подключившихся. Музыка, фотографии и другой контент станут доступы при включении функции общего доступа к карте памяти SD в русскоязычном пользовательском интерфейсе устройства.

Портативный 4G/LTE маршрутизатор Zyxel WAH7601 уже появился на полках магазинов цифровой техники. Рекомендованная розничная цена устройства, являющегося идеальным выбором для быстрого развертывания беспроводной сети в путешествии, на даче и в любой точки мира, где есть сотовая сеть, составляет 4 499 рублей.