«Медсофт» и «Ред софт» протестировали свое ПО на совместимость

«Медсофт» и «Ред софт» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного комплекса «Квазар» 4 версии производства «Медсофт» с операционной системой РЕД ОС производства «Ред софт». Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

Программный комплекс «Квазар» 4 версии – комплексная медицинская информационная система, полностью автоматизированная от регистратуры до автоматического электронного взаимодействия с федеральными ведомствами.

Программный комплекс «Квазар» включен в Реестр отечественного ПО Приказом Минкомсвязи РФ от 12.04.2018 №157, Приложение 1, №пп.94, реестровый № 4470.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Медицинские информационные системы - основа работоспособности учреждений здравоохранения. В условиях реализации политики импортозамещения, особенно на объектах КИИ, наличие комплексных отечественных решений, отвечающим требованиям безопасности, приобретает особую важность. Сотрудничество «Ред софт» и «Медсофт» дало положительные результаты. Подтверждение совместимости наших продуктов предоставляет медицинским учреждениям возможность перейти на российское ПО безболезненно и эффективно», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Взаимовыгодное партнёрство наших компаний и успешная проверка совместимости программного комплекса «Квазар» с отечественной операционной системой РЕД ОС ещё раз доказало, что потенциал отечественных разработчиков позволяет развивать ИТ-сферу на региональном и федеральном уровне, даёт уверенность в успехе дальнейшего развития цифровизации не только здравоохранения, но и других отраслей Российской Федерации», - отметил Александр Волковский, начальник управления по работе с заказчиками.