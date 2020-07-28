Объем рынка ИБ в России превысил 90 млрд рублей

Аналитический центр TAdviser подготовил обзор российского рынка систем информационной безопасности. По итогам 2019 года объем этого рынка увеличился на 14% и достиг 90,6 млрд рублей.

В 2019 году российский рынок систем информационной безопасности продолжил уверенный рост. Среди компаний наблюдалась тенденция к росту уровня понимания рисков информационной безопасности и последствий связанных с ней инцидентов. На рынке появлялись новые игроки и новые решения, обновлялись и улучшались существующие средства защиты информации, совершенствовались соответствующие законодательные акты.

Благодаря усилиям государства, еще заметнее стала тенденция постепенного вытеснения чисто западных решений российскими разработками. Политика импортозамещения не только способствует росту рынка ИБ, но и заставляет отечественных разработчиков выполнять постоянно растущие требования заказчиков, что в итоге повышает качество продуктов. Главные потребители средств информационной безопасности – это госсектор и крупный бизнес.

По оценке TAdviser, объем российского рынка средств информационной безопасности, включающего ИБ-услуги, а также программное и аппаратное обеспечение, по итогам 2019 года увеличился на 14% и достиг отметки в 90,6 млрд рублей. Положительную динамику также замечают и опрошенные TAdviser представители рынка, отмечая, что динамика роста отрасли ИБ в России схожа с общемировой.

Совокупная выручка 20 крупнейших ИБ-компаний, которые предоставили TAdviser данные об итогах своей деятельности в 2018-2019 годах, выросла почти на 18%. В новом рейтинге отсутствует лидер прошлых лет - компания «Лаборатория Касперского». Она по итогам 2019 года не раскрывала свои финансовые результаты.

В 2020 году самым важным событием на рынке ИБ можно назвать массовый переход огромного числа компаний на удаленный режим работы. Большинству организаций пришлось перестраиваться на ходу, менять свой подход к обеспечению информационной безопасности. С переходом на дистанционный формат работы существенно возросла нагрузка на ИТ и ИБ-подразделения.

Кроме того, наиболее важные явления последнего времени – усиление регулирования, бурный рост российских производителей, рост популярности сервисной модели в ИБ.

Эксперты считают, что на рынке ИБ произошла кардинальная переоценка ценностей. Если ранее вопросам обеспечения информационной безопасности отводили если не последнее, то далеко не первое место, то сейчас задачи обеспечения защиты информации оказались первостепенными. Если раньше о мерах защиты говорили только тогда, когда случались инциденты, то сейчас каждая организация пытается всеми силами эти инциденты избежать, ведя проактивный стиль ведения бизнеса.

Цифровой вектор развития экономики и бизнеса, а также опыт экстренной консолидации ресурсов в форс-мажорных обстоятельствах 2020 года стал катализаторами развития спектра решений по информационной безопасности. Так как ИБ идет в ногу с развитием практически любой технологии, очевидно серьезное увеличение инвестиций в информационную безопасность в целом.

Как ожидается, с ростом угроз в будущем все больше организаций из МСБ и крупного бизнеса будут инвестировать в новые технологии ИБ, способные не только снижать вероятность утечек данных, но и гарантированно вычислять злоумышленников. Помимо этого, бизнес будет больше вкладываться в обучение сотрудников правилам гигиены информации.