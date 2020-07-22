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ОС «Аврора» от «Открытой мобильной платформы» стала лауреатом премии «Безопасная информационная среда»

Мобильность

Экспертное жюри национальной премии «Безопасная информационная среда» признало ОС «Аврора» от «Открытой мобильной платформы» победителем в специальной номинации «Отечественный защищенный программный продукт».

Награждение лауреатов состоялось 21 июля на 3-ей Межрегиональной конференции по информационнойбезопасности и информационному взаимодействию, в работе которой приняли участие представителиГосударственной Думы ФС РФ, Администрации Президента РФ, ФСБ России, ФСТЭК России, Россвязи, Роскомнадзора, Минобороны России, МЧС России, МВД России, АНО «Цифровая экономика», аппаратаполномочного представителя Президента РФ В СКФО, руководители ИТ-департаментов администрациймногих субъектов РФ, ведущих ИТ- компаний и профессиональных ассоциаций.

В ходе мероприятия участникам была представлена презентация “Доверенная мобильная платформа Аврора", которая на примерах внедрений в компаниях и организациях России, показала важность и значимость построения независимой безопасной мобильной инфраструктуры, а также преимущества внедрения российской мобильной ОС, старт массового производства мобильных устройств на которой начался в июле 2020 года.



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