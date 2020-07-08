QIWI запустила снятие наличных с виртуальных карт

QIWI объявила о запуске снятия наличных со своих виртуальных карт. Снять деньги можно в банкоматах всех банков, оснащенных бесконтактным модулем. Для снятия средств необходимо добавить карту к бесконтактным платежам Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

У виртуальной карты общий баланс с QIWI Кошельком. Клиент может увеличить баланс карты через пополнение кошелька, аналогичным образом и снятие средств с карты приведет к уменьшению баланса кошелька. Также с помощью виртуальной карты QIWI можно оплачивать покупки на сайтах, где QIWI Кошелек не используется в качестве платежного средства, но принимаются карты Visa.

Виртуальную карту можно выпустить на сайте или в мобильном приложении QIWI Кошелек в один клик – пользователям не нужно идти в офис или ждать курьера. Клиент мгновенно получает реквизиты: номер, срок действия и CVV-код – этих данных достаточно для того, чтобы начать пользоваться виртуальной картой. После окончания самоизоляции эта возможность по-прежнему остается удобной и актуальной.

«Использование виртуальных карт – активно развивающийся во всем мире тренд. Мы расширили возможности нашей виртуальной карты, и теперь разницы между функционалом пластиковой карты и нашей виртуальной фактически не осталось. Пользователи уже начали совершать первые транзакции. За первые несколько недель работы опции средняя сумма снятия составила 3800 рублей», – сказал директор по продукту QIWI Алексей Дитятьев.