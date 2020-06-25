Робот от резидента «Сколково» заблокирует доступ посетителям с повышенной температурой

«Промобот», резидент Фонда «Сколково», представила новую разработку, которая поможет контролировать доступ в здания. Многофункциональный терминал Promobot Control сканирует паспорта, выдает пропуска и блокирует доступ посетителям с повышенной температурой.

Promobot Control создан на базе автономного терминала для бесконтактного измерения температуры Promobot Termocontrol, который был представлен в конце марта 2020 года и уже работает на крупных предприятиях России, Германии, Греции и США.

Усовершенствованное устройство оборудовано сканером паспортов, чековым принтером, диспенсером по выдаче карт доступа и RFID-считывателем, терминалом для оплаты банковскими картами и дозатором с дезинфицирующим средством. Также станция бесконтактно измеряет температуру всего за 5 секунд с точностью 0,2 градуса. Promobot Control можно интегрировать с системами контроля и управления доступом.

Новой разработкой уже заинтересовались крупные предприятия - клиенты «Промобот», а также партнеры компании за рубежом.

Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот», отметил: «Как технологический стартап, мы всегда работаем на опережение. В ряде регионов России ограничительные меры начинают ослаблять. Предприятия и их работники возвращаются к привычному ритму жизни. Но, при этом, мир уже не будет прежним - пандемия изменила “правила игры”. Под них мы и разработали наше новое устройство - с автоматизированным доступом и обязательным измерением температуры. Мы считаем, что необходимо уже сегодня внедрять эту процедуру, потому что завтра это может стать новым стандартом безопасности».

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Умение находить новые возможности в период кризиса – показатель зрелости и профессионализма компании. Я рад, что в число наших резидентов входит “Промобот” - компания, которая сумела в текущей ситуацией мобилизовать свои инженерные ресурсы и создать новое технологическое решение, востребованное в данный момент. Это говорит о колоссальном потенциале компании, отраслевом лидерстве и её готовности к вызовам будущего».