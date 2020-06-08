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Huawei представила в России смартфон P40 Pro в новом цвете. Цена. Фото

Техника

Huawei объявила о запуске в России новой версии смартфона Huawei P40 Pro в насыщенном синем оттенке. Huawei P40 Pro продолжает традиции линейки Huawei P, предоставляя пользователям высокое качество фотографий и видеороликов.

Смартфон Huawei P40 Pro обеспечивает высокое качество съемки благодаря сверхширокоугольному, широкоугольному и длиннофокусному модулю. Устройство также получило 3D-модуль для определения глубины сцены, который отвечает за 50-кратный цифровой зум, и кинообъектив для съемки видео высокого качества. Кроме того, Huawei P40 Pro включает в себя массив RYYB-фильтров, который увеличивает захватываемый световой поток и повышает качество снимков при зуммировании. Двойная фронтальная камера смартфона (32 МП + TOF-модуль) не только помогает делать детализированные селфи, но и позволяет разблокировать устройство с помощью распознавания лица, независимо от условий освещения.

Благодаря емкому аккумулятору 4200 мА*ч и интеллектуальному управлению энергопотреблением, которое распределяет необходимое количество вычислительной мощности, время автономной работы смартфона увеличено. Для удобства использования Huawei P40 Pro поддерживает технологию eSIM. Пользователи могут выбрать либо две стандартные SIM-карты, либо комбинацию eSIM + обычная SIM-карта.

Работая в тесном сотрудничестве с российскими разработчиками, Huawei предлагает пользователям широкий ассортимент приложений через официальный магазин приложений Huawei Appgallery. Для безопасной оплаты в одно касание на Huawei P40 Pro предустановлен сервис «Кошелек». Huawei Appgallery активно развивается в России: начиная с августа 2019 г. количество интегрированных локальных приложений в магазине приложений Appgallery увеличилось более чем в десять раз.

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Huawei P40 Pro в насыщенном синем цвете

Приобрести Huawei P40 Pro в насыщенном синем цвете можно с 8 июня 2020 г. по рекомендованной розничной цене 69999 руб.

В рамках акции «Неделя Appgallery» в официальном интернет-магазине Huawei с 5 по 15 июня покупатели смогут купить Huawei P40 Pro в насыщенном синем цвете по специальной цене 64999 руб., а также получить в подарок беспроводные наушники Huawei Freebuds 3.

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