«Магнит» будет контролировать доставку свежих продуктов онлайн

В преддверии летнего сезона компания «Магнит» оснастила все 38 распределительных центров системой удаленного мониторинга температурного режима и внедрила датчики сканирования продукции по пути в магазины. Это позволит контролировать свежесть товаров онлайн и повысить уровень качества поставок для покупателей. Ожидается, что снижение потерь при соблюдении остальных необходимых показателей может составить до 10%, увеличится «срок жизни» товаров.

«Магнит» продолжает реализацию мероприятий по повышению эффективности цепочек поставок. Одним из ключевых проектов стал трехступенчатый контроль за сохранением необходимых температур при дистрибуции. В ассортименте розничной сети доля продукции, требующей поддержания определенного температурного режима, составляет около 40%: овощи, фрукты, мясные, молочные товары и другие. В настоящее время уровень соблюдения температурных показателей в логистических комплексах составляет 96%, на собственном транспорте – 95%. «Магнит» намерен довести эти цифры до 100%.

В распределительных центрах (РЦ) непосредственно в камерах хранения и в зоне загрузки товаров в машины установлены температурные датчики отечественной разработки, созданные в соответствии с требованиями компании. Они непрерывно сканируют температуру хранения и в случае отклонений в режиме онлайн передают данные на электронную почту и мобильный телефон ответственным для устранения проблем. При этом новым оборудованием также оснащены рефрижераторы собственных автомобилей компании. После загрузки товаров в фуры прямо в таре с продукцией устанавливаются дополнительные датчики. Таким образом, отслеживается не только общая температура в фуре, но и температура отдельной коробки на пути к покупателю. Это необходимо, чтобы проанализировать, подходит ли определенная термотара для поддержания максимально высокого качества или ее необходимо заменить на другую. После поставки товаров в магазины датчики возвращаются в РЦ, показатели исследуются и принимается соответствующее решение.

Система удаленного мониторинга температурного режима будет действовать в РЦ на постоянной основе.

«Мы повышаем доступность и свежесть товаров на полках магазинов и хотим, чтобы покупатели были максимально удовлетворены качеством продукции, приходили к нам снова и снова. При этом мы работаем над оптимизацией внутренних логистических процессов, делая доставку эффективной, используя технологические решения. Система удаленного контроля температурного режима будет синхронизирована с другими проектами, которые сейчас внедряются в компании, — управление складом, транспортом и другими. Это позволит максимально отвечать клиентским вызовам и создавать лучшее предложение для покупателей», — сказала член правления, директор по цепочкам поставок розничной сети «Магнит» Марья Дей.