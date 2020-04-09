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«Яндекс.Касса» поможет бизнесу снизить число отклоненных платежей с карт клиентов

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс.Касса» запустила новую технологию для бизнеса — прием платежей по автообновляемым данным карт Visa и Mastercard. С его помощью компании смогут снизить число отказов при приеме оплаты с просроченных, утерянных или заблокированных карточек.

Сервис «Яндекс.Кассы» работает на базе технологии токенизации, автоматически проверяет актуальность сохраненных данных карты, обновляет их, если покупатель выпустил новую карточку, и проводит платеж. Новое решение поможет компаниям, которые принимают оплату по подписке или в один клик, сохранить постоянных покупателей.

По данным «Яндекс.Кассы», российские онлайн-компании каждый месяц недополучают совокупно примерно 100 млн рублей из-за отклоненных платежей с просроченных, утерянных или заблокированных карт. Около половины этой суммы приходится на карточки с истекшим сроком действия.

Прием платежей по автообновляемым данным карт работает просто. Когда покупатель привязывает карту при первом расчете, «Яндекс.Касса» обменивает ее данные у Visa или Mastercard на специальный токен. При дальнейших платежах «Яндекс.Касса» по токену проверяет карточку у платежной системы. Если клиент перевыпустит карту, информация о ней автоматически обновится, и оплата пройдет успешно.

«Оплату по токенам уже активно используют европейские интернет-магазины. Яндекс.Касса — первый сервис, который предложил такую возможность российскому бизнесу. С нашей новой услугой компании, которые принимают платежи по подписке или в один клик, смогут уменьшить количество отказов при расчете с просроченных или, например, утерянных карточек Visa или Mastercard, а значит, увеличить прибыль», — сказала Юлия Горелова, директор департамента развития платежного бизнеса «Яндекс.Кассы».

Новая услуга «Яндекс.Кассы» подойдет компаниям и организациям любых размеров и направлений. В случае с платежами по подписке это может быть оператор мобильной связи, провайдер платного телевидения, домашнего интернета, онлайн-кинотеатр, сервис объявлений, компьютерных программ, хостинга, погашения кредитов, благотворительная или краудфандинговая площадка. Оплату в один клик привязанными картами обычно принимают онлайн-ретейлеры, игровые сервисы, приложения доставки еды или, например, заказа такси.

За использование новой услуги компаниям не придется платить дополнительную комиссию. Для платежей по токенам в «Яндекс.Кассе» действуют такие же лимиты, как для оплаты банковскими картами. «Яндекс.Касса» уже включила услугу некоторым магазинам и в дальнейшем подключит ее всем площадкам — партнерам.

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