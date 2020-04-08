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CloudMTS снизил стоимость облачного резервного копирования для бизнеса

ПО Софт Облака

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о снижении цен на сервисы облачного резервного копирования. Провайдер CloudMTS уменьшил ежемесячную плату за самые востребованные сервисы на основе технологий Veeam и Acronis. Снижение достигает 40% в зависимости от объема потребляемых услуг.

До конца июля 2020 г. провайдер CloudMTS будет частично тарифицировать сервисы резервного копирования для всех новых клиентов. Плата будет взиматься только за хранение резервных копий в облаке, что составляет 2,5 руб. в месяц за 1 ГБ.

«Мы понимаем насколько сейчас бизнесу важно обеспечить надежность и непрерывность работы. Компании, особенно, в сфере онлайн-ритейла и логистики, испытывают большие нагрузки на ИТ-инфраструктуру. Резервное копирование – это неотъемлемая часть работы с данными, которая поможет нивелировать риски нештатных ситуаций. Поэтому мы снижаем и без того невысокие цены на бэкап-сервисы МТС», – сказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Для компаний, которые размещают свои ИТ-ресурсы на локальных площадках, в частных облаках или арендованных дата-центрах, подойдут сервисы на базе технологий Acronis. При этом бесплатно дается до 1 ТБ облачного хранилища. Доступны также годовые пакеты, которые состоят из фиксированного числа резервируемых объектов и объемом места в облаке. При их подключении экономия составит порядка 45% по сравнению со стандартным предложением.

Сэкономить на резервном копировании смогут также те, кто уже размещает свои ИТ-ресурсы в облаке МТС. Для этого предназначены бэкап-сервисы на основе технологий Veeam. В таком случае используется специальное хранилище для резервных копий, не связанное с основными ресурсами.



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