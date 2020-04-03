Samsung расширяет возможности сервисного обслуживания портативной техники

Samsung Electronics расширяет возможности по обслуживанию портативной техники. Мера вводится на период ограничений, связанных с распространением пандемии. В этот период пользователи техники Samsung по всей России могут воспользоваться бесплатной курьерской службой для доставки мобильной техники – смартфонов, беспроводных наушников и носимых устройств, в авторизированные сервисные центры компании для осуществления ремонта. Также, пользователям устройств, которые не смогли получить гарантийное обслуживание в период ограничений, наложенных в связи с введением режима самоизоляции и/или карантина, компания Samsung предоставит дополнительный месяц гарантийного обслуживания с момента снятия ограничений.

Чтобы воспользоваться бесплатной курьерской доставкой портативной техники в сервисный центр, необходимо позвонить по телефону Единой службы поддержки Samsung: 8-800-555-55-55 (ежедневно, c 7:00 до 22:00 по московскому времени) или оставить заявку на сайте компании. Специалисты Единой службой поддержки Samsung свяжутся для подтверждения обращения и договорятся об удобном времени для передачи устройства. Пользователю будет необходимо передать курьеру смартфон, зарядное устройство или аксессуар. Со списком городов – участников проекта можно ознакомиться на сайте компании. Данная услуга доступна как для гарантийного, так и для негарантийного обслуживания. Расценки и условия для негарантийных ремонтов можно будет уточнить у специалистов Единой службы поддержки Samsung.

Все отремонтированные устройства перед возвращением владельцам будут продезинфицированы с использованием профессиональных средств очистки и УФ-ламп.

Также, в качестве дополнительной услуги, Samsung предлагает бесплатную доставку устройств, приобретенных в официальном онлайн-магазине компании. Воспользоваться данной возможностью могут покупатели техники Samsung по всей России.