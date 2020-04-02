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Банк «Санкт-Петербург» выпустил виртуальную карту для покупок онлайн

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Банк «Санкт-Петербург» предлагает воспользоваться возможностями виртуальной карты Visa Virtual – это новая дебетовая карта, специально созданная для осуществления покупок товаров и услуг в интернете. С помощью такой карты ее держатель, не выходя из дома, сможет оплачивать покупки в любых интернет-магазинах, покупать авиа- и железнодорожные билеты через интернет, оплачивать покупки без ограничений, онлайн-игры, загружать музыку и фильмы и многое другое.

Процесс оплаты виртуальной картой в интернете аналогичен оплате обычной банковской картой. Безопасность платежей в интернете обеспечивается специальным интернет-кодом 3DSecure.

Карта оформляется сроком на один, три и шесть месяцев прямо в интернет-банке или в мобильном приложении с помощью двух кликов. А пользоваться картой можно сразу после заказа. Карту можно заказать в рублях, долларах или евро. Комиссия за обслуживание – 100 руб., взымается разово при оформлении.

Виртуальная карта Visa Virtual – часть экосреды банка «Санкт-Петербург» «#ямогу_онлайн», предложенной в рамках поддержки клиентов в условиях массового распространения вирусной инфекции. Это экосистема финансовых услуг и сервисов, актуальных в условиях 100% удаленного обслуживания.

В рамках экосреды «#ямогу_онлайн» клиент без визита в офис банка может осуществлять как финансовые операции (необходимые платежи и переводы между своими счетами или в другой банк, в том числе в рамках Системы быстрых платежей, оплачивать покупки и услуги по QR-коду, открывать карты, счета, депозиты, кредиты, обменивать валюту на своих условиях в рамках сервиса «Биржевой мост» и др.), так и не нефинансовые. Так, «#ямогу_онлайн» поможет онлайн заказать продукты без наценки, оформить услуги и товары со скидкой, посетить виртуальные экскурсии по музеям, а также получить образование в цифровой школе skillbox.



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