«Инфосистемы Джет» открыли тестовую лаборатория по частным и гибридным облакам

«Инфосистемы Джет» создали тестовую лабораторию для помощи компаниям, которым нужны технологии повышения управляемости ИТ-инфраструктуры и ускорения time to market. Именно в таких организациях встают задачи бюджетирования затрат на ИТ и повышения управляемости сред разработки и тестирования.

При этом современные подходы к разработке, например, микросервисная архитектура, не всегда применимы для классических тяжеловесных приложений. Чтобы обеспечить им ту же гибкость и простоту развертывания, какую дают контейнеры, нужно повысить управляемость классической ИТ-инфраструктуры: быстро выделять среды тестирования и разработки, управлять их жизненным циклом, интегрироваться со средствами CI/CD и публичными облаками. Критически важным становится перенос потребляемых ИТ-ресурсов на бизнес-подразделения. Справиться с этими задачами могут гибридные облачные платформы. Однако, выбор затрудняется тем, что на ИТ-рынке представлено несколько десятков продуктов класса Cloud Management Platform и каждый обладает своими особенностями.

В задачи тестовой лаборатории «Инфосистемы Джет» входит анализ таких платформ, для того чтобы предлагать компаниям продукты, подходящие конкретно под их потребности и сценарии использования. Основная цель: создать обширную библиотеку готовых сценариев решения типовых задач автоматизации, что поможет компаниям сократить временные затраты на реализацию проектов и, как следствие, уменьшить их стоимость.

Лаборатория объединяет специалистов по самым разным технологиям. Они тестируют облачные платформы с помощью выделенного стенда, где развернуты типичные компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия: средства виртуализации, СХД, сети и инструменты автоматизации. Софт проверяют на качество реализованных «из коробки» интеграций, гибкость конструирования пользовательских услуг, возможность генерации отчетов и биллингу, настройку пользовательского интерфейса.

«Темпы технологического развития диктуют жесткие правила – чтобы быть конкурентным на рынке, необходимо как можно быстрее выводить новые решения в продуктив, и при этом соответствовать требованиям непрерывности и безопасности, – отметил Вячеслав Медведев, начальник отдела облачных решений и автоматизации ИТ-инфраструктуры Центра проектирования вычислительных комплексов "Инфосистемы Джетʺ. – Создание лаборатории, в которой понимают, как все устроено “под капотом” в инфраструктурной части, а также хорошо разбираются в теме процессов разработки – это скорее давно назревшая необходимость, чем внезапная идея. Теперь мы с командой единомышленников располагаем инструментом для всесторонней проработки проектов по построению масштабируемых облачных платформ».

Сценарии, тестируемые в лаборатории «Инфосистемы Джет». Автоматизация выделения вычислительных мощностей, в том числе сред тестирования и разработки. Учет и контроль использования собственных или арендуемых ресурсов (оборудование/ПО). Автоматическое масштабирование сред (scaling), в том числе с применением публичных облаков. Автоматизация инфраструктурных задач с учетом ролевой модели крупного предприятия (ИТ/ ИБ/ разработка). Аллокация и учет затрат подразделений на ИТ-инфраструктуру. Анализ рынка и определение применимости новых разработок для решения ИТ-задач.