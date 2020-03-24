Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Х5 перевела на удаленную работу 17 тысяч сотрудников

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

Х5 перевела на удаленную работу около 17 000 сотрудников, это 82% персонала московских офисов. До конца недели количество работающих на «удаленке» достигнет 95%. В офисах остаются только сотрудники, занимающие критически важные роли с точки зрения поддержания непрерывной работы бизнеса.

Началась подготовка перевода на удаленный формат работы сотрудников региональных офисов, в том числе сервисного центра в Нижнем Новгороде.

Для организации удалённой работы в таком объёме компанией был проведен ряд оперативных мер. Всего за несколько дней были четко определены потребности всех подразделений Х5 и торговых сетей в необходимой IT-инфраструктуре: на текущий день выпущено около 14 000 лицензий VPN, около 10 000 корпоративных ноутбуков приведены в соответствие с повышенными требованиями безопасности при удаленной работе. IT-поддержка работает в мобилизационном режиме: запросы пользователей обрабатываются в рамках специальной горячей линии, проводится доработка и рассылка необходимых инструкций, произведено расширение пропускной способности каналов связи и VPN. Все системы справляются с повышенной нагрузкой.

В московских офисах, а также в магазинах Московского региона, введена обязательная процедура измерения температуры тела сотрудников при приходе и во время рабочего дня, введен временный запрет на командировки за пределы Российской Федерации, ограничено проведение мероприятий и доступ посетителей, приостановлено очное обучение.

Все сотрудники, которые возвращаются из поездок заграницу, в соответствии с распоряжением главного исполнительного директора Х5, обязаны пройти период самоизоляции (14 дней). При возможности сотрудник может работать удаленно. Все сотрудники с малейшими симптомами ОРВИ, включая температуру тела выше 37 градусов, на объекты Х5 не допускаются.

Вместе с тем увеличилась нагрузка на сотрудников распределительных центров, транспорта, магазинов, которые обеспечивают возросший спрос со стороны покупателей. Мы увеличили количество персонала в магазинах, изменили график работы и вывели на работу дополнительный персонал. Работа офисов перестроена таким образом, чтобы оказать максимальную поддержку работе распределительных центров и магазинов.

В магазинах регулярно проводится дезинфекция помещений, часто используемых поверхностей (тележки, дверные ручки и т.д.), а также вентиляционных систем.

Другие материалы рубрики

Алла Антонова, врио ИТ-директора X5 Retail Group — в интервью CNews: Мы все больше средств направляем на цифровизацию процессов

Магазин «Яндекса» и Сбербанка теряет покупателей. Посещаемость рухнула в 27 раз

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага
Показать еще

Наука

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника