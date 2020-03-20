«ЭР-Телеком холдинг» провел всероссийский опрос по удаленной работе

По результатам всероссийского опроса, проведенного «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») 29% респондентов уверены, что ситуация с распространением COVID-19 их не затронет, 40,3% опрошенных в условиях возможного карантина намерены заняться самообразованием.

По данным количественного опроса пользователей, проведенного в городах присутствия «Дом.ru», из-за риска эпидемии 14% клиентов переведены на удаленную работу. Подавляющее большинство опрошенных продолжают трудиться в штатном режиме.

В условиях высвободившегося из-за карантина времени 57,3% респондентов планируют потратить его на сон, 56,1% готовы заняться просмотром развлекательного контента, 54,8% намерены посвятить себя общению в социальных сетях и мессенджерах.

В лидерах по запросу контента находятся новинки зарубежного кино - 78,5%, YouTube – 76,3%, образовательные ролики, подкасты и лекции – 58,1%.

В ближайшее время всем пользователям «ЭР-Телеком холдинг» будут предложены специальные акции. С 23 марта до 30 апреля 2020 года для всех текущих и новых пользователей без доплаты будет увеличена скорость доступа в интернет до 100Мбит/с. С 23 марта до 30 апреля 2020 года для всех пользователей цифрового телевидения и сервисов SMART TV без дополнительной платы будет открыт доступ к лучшему образовательному, детскому, теле-, досуговому и киноконтенту.

Роутеры и фирменные телевизионные приставки можно будет приобрести в центрах продаж и обслуживания клиентов в рассрочку с доступом к контенту на 12 месяцев. Скорость подключения к сети и услугам компании будет сокращена до 24 часов с момента поступления заявки.