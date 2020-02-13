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Directum подтвердила совместимость своего ПО с ОС «Лотос»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Директум» и «Энстрим» провели испытания и подтвердили совместимость системы DirectumRX с ОС «Лотос».

Архитектура DirectumRX соответствует всем современным требованиям для создания отказоустойчивых, высокопроизводительных и безопасных корпоративных систем. Теперь система становится более доступной и может работать на ещё одной ОС.

ОС «Лотос» — комплекс программ, который управляет аппаратными средствами СВТ, организует работу с файлами и выполнение прикладных программ, осуществляет ввод и вывод данных. ОС «Лотос» включает четыре редакции для серверов, рабочих станций, терминальных станций, инфокиосков.

Поддерживает архитектуры: x64, x86, MIPS, ARM, Эльбрус (е2k) и предлагает пользователям привычный интерфейс, предсказуемое поведение системы, нативный запуск приложений Win32, работу с корпоративной почтой, адресной книгой, календарём, общими сетевыми ресурсами.

Компания Directum — отечественный разработчик программного обеспечения в области электронного документооборота. Более 30 лет развивает технологии цифровизации бизнес-процессов и помогает предприятиям стать эффективнее.

Directum RX – собственная разработка компании, интеллектуальная система с продуманной эргономикой, кроссплатформенностью и возможностью удаленного доступа. DirectumRX обеспечивает полностью цифровое взаимодействие всех сотрудников и контрагентов с поддержкой юридической значимости документов.

Широкий спектр готовых решений, автоматизирующих работу с договорными, финансовыми, проектными документами, обращениями граждан, а также интеграционные возможности системы эффективно используют более 2100 организаций, представителей крупного и среднего бизнеса в 11 отраслях экономики, государственного сектора.

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