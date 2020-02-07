Cloud4Y предоставил корпоративную почту в облаке «дочке» «Озона»

Провайдер облачных услуг Cloud4Y предоставил корпоративную почту в облаке дочернему предприятию фармацевтической компании «Озон»

«Дочке» «Озона» требовались ресурсы для создания корпоративной почты на несколько сотен сотрудников с почтовыми ящиками разного объема. Cloud4Y предложил решение, которое объединило возможности электронной почты, календаря и менеджера задач — облачную почту на платформе Microsoft Exchange.

Корпоративная почта в облаке — это готовая к работе система, которая легко масштабируется и настраивается. В зависимости от задач компании, можно арендовать несколько почтовых ящиков для сотрудников (модель SaaS) или почтовый сервер целиком (модель IaaS). Такая почта защищена от спама и вирусов, антивирусное и защитное ПО обновляется автоматически, предусмотрено трехкратное резервирование данных.

При этом фармацевтическая компания избавлена от необходимости закупать, обслуживать и модернизировать собственный почтовый сервер. Эти обязанности возложены на облачного провайдера.

Благодаря использованию облачной почты от Cloud4Y «Озон» получил удобное средство коммуникации. Сотрудники компании могут управлять электронной почтой, календарем, контактами и задачами из единого почтового ящика при помощи привычной программы Outlook. Руководители получили возможность видеть степень загруженности каждого сотрудника через совместный доступ к календарю и задачам.