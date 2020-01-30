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Альфа-банк запустил доставку денег на дом

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Альфа-банк начал доставлять потребительские кредиты в день заказа. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

Представитель банка приедет к клиенту, поможет подписать кредитные документы и установить мобильное приложение банка, затем выдаст и активирует дебетовую карту с деньгами.

Кредит с доставкой экономит время — встреча с представителем банка занимает около 30 минут, после чего клиент может снимать деньги в банкомате или платить полученной картой. Услуга актуальна для тех, кто еще не стал клиентом Альфа-банка, если же счет в банке уже есть, то новый счет с суммой кредита появится в мобильном приложении сразу после оформления и одобрения заявки.

Если заявка оформлена до 14:00, представитель банка приедет в тот же день, при оформлении после 14:00 — на следующий день. Сейчас доставка действует в Барнауле, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону, с начала февраля 2020 г. к списку добавятся Санкт-Петербург, Ижевск, Калининград, Нижний Новгород, Уфа, Омск.

Минимальная ставка потребительского кредита в Альфа-банке — 8,8% годовых в рублях. Получить одобрение по кредиту до 5 млн руб. можно за 2 минуты, оформив заявку на сайте банка или через мобильное приложение. Срок кредитования до пяти лет.

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