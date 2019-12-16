Softline запустила платформу для самостоятельного управления подписками и платежами

Softline разработала и запустила в 15 странах мира многофункциональную платформу, которая даст возможность каждому клиенту работать как с cloud-инструментами, так и с широкой линейкой других сервисов, самостоятельно управляя своими подписками и платежами. Сегодня на платформе доступны подписки на 600+ сервисов от Microsoft, Google, ESET, «Лаборатория Касперского». В ближайшее время сервис пополнится новыми продуктами мировых вендоров, а также собственными продуктами Softline, будет значительно расширен функционал. Уже в ближайшее время платформа будет доступна клиентам Softline в 50+ странах мира.

Softline активно предоставляет своим заказчикам собственные и вендорские решения на условиях подписки. Благодаря экономической эффективности популярность этой финансовой модели ежегодно будет только расти, поэтому компания стремится максимально упростить доступ заказчиков к услугам.

Еще совсем недавно клиентам Softline, пожелавшим изменить количество пользователей, которым доступна та или иная подписка, необходимо было направить запрос менеджеру. Специалист компании формировал пакет необходимых документов и передавал его логисту для изменения данных в панели вендора.

Теперь благодаря Softline Digital Platform каждый клиент Softline, оформивший подписку на сервисы крупнейших мировых вендоров, может в считанные минуты получить доступ к необходимому ПО и сервисам, увидеть аналитику по потребляемым ресурсам и самостоятельно управлять своими документами. Для этого он получает инструкции для работы с платформой и доступ в раздел «Личный кабинет». Здесь он может управлять текущими подписками и приобретать новые из каталога, отслеживать платежи и формировать отчеты без помощи специалиста компании.

Уже сегодня на платформе доступно более 600 сервисов от таких компаний, как Microsoft, Google, ESET, «Лаборатория Касперского» и Softline. Наличие специальной витрины позволяет заказчикам самостоятельно скачивать триалы и приобретать подписку на интересующий продукт. В любой момент зарегистрированному пользователю предоставляется аналитическая информация об объеме потребления каждого сервиса, например, Microsoft Azure. При необходимости клиент может обратиться в службу поддержки по всем вопросам, связанным с работой платформы, и оперативно получить квалифицированный ответ.

Функционал Softline Digital Platform постоянно совершенствуется в зависимости от запросов партнеров и клиентов компании, ее бэк-офиса и подразделений, специализирующихся на продажах. В платформу регулярно интегрируются новые продукты вендоров, реализуемые по модели подписки, повышается уровень автоматизации. Аналогичные решения, разрабатываемые участниками глобального рынка высоких технологий, не позволяют достичь нужного уровня кастомизации и гибкости, зачастую так необходимого клиентам.

Сегодня Softline Digital Platform уже развернута в 15 странах, расположенных в Латинской Америке, Азии, Восточной Европе, на постсоветском пространстве. Уже совсем скоро Softline планирует запустить платформу во всех регионах своего присутствия.

«Для подписочного бизнеса Softline автоматизация – стратегический вопрос во всех странах присутствия компании. Внедрение платформы в бизнес влечет не только и не столько технические выгоды от ее интеграции с вендорами и корпоративной ERP-системой. Автоматизация требует перестройки бизнес-процессов внутри компании и даже мышления задействованных в этом проекте сотрудников. Уже сейчас можно сказать, что большинство клиентов позитивно восприняли возможность самостоятельно управлять своими подписками и платежами. Платформа своевременно напоминает заказчикам о необходимости продления подписок, пополнения баланса и других важных моментах. У нас много планов, например – расширение списка участвующих вендоров, развитие онлайн-витрин, интегрированных с платформой, внедрение платформы во всех странах присутствия Softline, интеграция с другими клиентскими сервисами компании», – сказал глобальный генеральный директор Softline Сергей Черноволенко.