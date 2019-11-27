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«Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 миллиардов рублей

Бизнес Финансовые результаты Телеком

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии 002P-01R объемом 10 млрд руб. в размере 6,85% годовых. По условиям размещения срок обращения облигаций составит шесть лет с даты начала размещения, номинал одной облигации — 1 тыс. руб.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 002P-01R пройдут на Московской бирже 5 декабря 2019 г.

Средства от размещения пойдут на рефинансирование существующего долга компании.

Организаторами размещения облигаций выступили компании «ВТБ капитал», «Сбербанк КИБ» и Газпромбанк.

«В условиях низкой инфляции и смягчения денежно-кредитной политики монетарными властями на долговом рынке сформировался тренд на снижение стоимости рублевого финансирования. Это открывает для нас возможности по оптимизации стоимости и структуры долговой нагрузки компании. Инвесторы с интересом восприняли наше размещение, и нам удалось привлечь "длинные" деньги по привлекательной ставке. Таким образом, благоприятная рыночная конъюнктура позволила нам удешевить и "удлинить" долговой портфель компании. Высокому спросу на размещение в том числе способствовало то, что ведущие международные рейтинговые агентства подтвердили кредитный рейтинг “Ростелекома” после решения компании консолидировать 100% "Tele2 Россия"», — отметил старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

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