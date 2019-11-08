Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

МТС установит датчики интернета вещей в спецодежду

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС запустила комплексный IoT-продукт по повышению уровня безопасности сотрудников в производственной, добывающей и строительной сферах. Решение объединяет комплекс датчиков, встраиваемых в спецодежду и устанавливаемых на предприятии, а также систему аналитики активности работников и оповещения о вероятности возникновения опасной ситуации.

Продукт позволяет создать «цифровую копию» сотрудника и в режиме реального времени наблюдать за его перемещениями и характером деятельности. Это помогает одновременно повышать уровень безопасности и контролировать эффективность труда на производстве.

Решение состоит из носимого телеметрического модуля, который может быть встроен в различное оборудование или спецодежду, Bluetooth-маяков, размещенных по периметру помещения, и программного обеспечения. Данные, полученные с датчиков, могут храниться как на собственном сервере, так и в облачной инфраструктуре. Технология не требует дополнительного обучения рабочих: достаточно надеть спецодежду – система активируется автоматически.

При вхождении в опасные зоны датчик отправляет уведомление в центр управления системой, он также может при помощи звукового сигнала предупреждать об опасности самого сотрудника. Оборудование оснащается тревожной кнопкой, определение местоположения с точностью до трех метров позволяет увеличить скорость эвакуации сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций и оказать помощь пострадавшим в течение «золотого часа». Продукт помогает контролировать соблюдение сотрудниками требований промышленной безопасности, установленных Ростехнадзором.

«Мы видим растущую потребность в цифровых решениях для промышленных предприятий: среднегодовой темп роста инвестиций в промышленный «интернет вещей» в России составляет порядка 17%, – отметил руководитель центра промышленной автоматизации МТС Константин Болтрукевич. – Новое решение МТС позволяет не только снизить количество травм на производстве, но и контролировать соблюдение рабочего графика на предприятии и фактическое проведение технического обслуживания и ремонта оборудования. По результатам пилотных проектов, мы рассчитываем, что новый продукт позволит сократить расходы на управление подрядчиками на 10-20%, а также избежать срывов выполнения плана или сроков строительства объекта».

МТС является лидером в России по количеству подключенных М2М сим-карт . Компания построила первую федеральную сеть интернета вещей NB-IoT, которая запущена в 62 регионах страны, и запустила IoT-платформу, позволяющую интегрировать в единую систему датчики, подключенные через различные протоколы: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, NB-IoT.

Другие материалы рубрики

Власти заставили «Ростелеком» заново закупать 350 тыс. планшетов с отечественной ОС

Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей

Власти написали полный список, чем грозят Рунету заграничные враги

МТС уходит с Украины и обещает три года там не работать

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой»

Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell

Техника

Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой

Обзор смартфона Neffos X20 Pro

Обзор смартфона Haier Infinity I6
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИКТ в госсекторе

Рейтинги CNews

• Топ-100 ИКТ-тендеров для федеральных ведомств • Крупнейшие поставщики • ИКТ-бюджеты регионов

Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Рынок средств управления мультиоблачными и гибридными моделями стремительно растет.

Полезные ИТ-мощности для тихвинской Промплощадки холдинга ОВК Все, что нужно знать о миграции в облако: пошаговая инструкция и реальные кейсы