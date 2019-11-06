НТЦ ИТ РОСА откроет пленарное заседание CNews Forum 2019

7 ноября 2019 года состоится ключевое ИТ-событие – CNews Forum, в работе которого примут участие более 1,5 тыс. человек, включая представителей крупнейших игроков рынка.

Начнется мероприятие с пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России. Откроет пленарное заседание генеральный директор НТЦ ИТ РОСА Владислава Васильева докладом «Государственный Суверенитет в Цифровой трансформации».

В своем докладе Владислава Васильева расскажет о тенденциях развития мирового рынка IT и сегмента социальных сетей, особенностях российского рынка ОС, а также важности импортозамещения в рамках цифровой экономики для государственной безопасности.

Генеральный директор НТЦ ИТ РОСА также уделит внимание потенциалу российского IT-рынка и новому опыту внедрения отечественных решений, ведь 2019 год стал во многом прорывным для компании: были выпущены новые релизы, осуществлены поставки отечественных программных продуктов ROSA ключевым государственным структурам, достигнуты договорённости с рядом крупных регионов России о переходе на продукты НТЦ ИТ РОСА в рамках программы импортозамещения, запущена первая в стране программа обучения программистов для российского программного обеспечения, в связи с высокой потребностью в отечественных специалистах.

Пойдет речь и о перспективных проектах: в 2019 году НТЦ ИТ РОСА запустила ряд стратегических направлений, таких как: разработку новой виртуализации, мобильной ОС, решений в области машинного обучения и искусственного интеллекта в рамках программы «Цифровая экономика». По мнению компании отечественные программные продукты должны быть передовыми для успешной цифровизации экономики.