В Ростехе заявили о необходимости разработки единого стандарта для систем «Умного города»

Индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Ростех Сергей Сахненко заявил о том, что для эффективного развития и масштабирования проектов в сфере «Умного города» требуется единый стандарт требований к оборудованию и программному обеспечению создаваемых систем. Это необходимо, чтобы формировать условия для последующей конвертации данных, и свободного информационного обмена между системами поддержки принятия решений различного уровня: от регионального до федерального. Об этом спикер заявил в ходе пленарного заседания международного форума «100+ Forum Russia», который проходит в эти дни в Екатеринбурге, в этом году его темой стал «Город будущего».

По мнению индустриального директора Ростеха, разрозненные продукты в сфере «Умного города», которые создаются различными игроками рынка, сложно объединить в единые системы, так как сейчас каждая из этих систем использует собственный формат передаваемых данных. По его мнению, разработав единый формат, можно будет достичь синергии между различными продуктами, получая больше выгоды от их внедрения.

«Уже сегодня комфорт и безопасность городской среды во многом обеспечиваются за счёт внедрения современных цифровых решений. Госкорпорация Ростех реализует сотни проектов по внедрению таких решений в российских регионах – многие из них становятся элементами «Умного города», которые можно внедрять как по одиночке, так и в связке с другими модулями. Однако, решения в сфере «Умного города» в разных областях и созданные различными производителями используют разные информационные протоколы, что не позволяет обмениваться информацией между разными IT-системами и ситуационными центрами: к примеру – между регионами и городами или на межведомственном уровне. Это усложняет анализ информации, не позволяет в полной мере использовать возможности Big Data и приводит ко повышению стоимости внедрениях комплексных проектов в сфере «Умного города». Использование единого протокола в таких системах приведёт к снижению стоимости внедрения новых решений в городскую среду, к синергии между разными продуктами в этой сфере, благодаря информационному обмену, а также ускорит процесс импортозамещения», − отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.

В рамках экспозиции форума госкорпорация Ростех представила интеллектуальное оборудование для транспорта, энергетики и ЖКХ «города будущего». В его числе - «умный» светофор на светодиодных экранах, способный проецировать стену из лазерных лучей, система фотовидеофиксации «Призма» для автоматического выявления нарушений ПДД, комплексная многоступенчатая система газовой безопасности для жилых многоквартирных домов, которая позволяет по каналам GSM и Wi-Fi передавать информацию об утечке и автоматически перекрывать подачу газа. Кроме того, на стенде Ростеха демонстрируются интеллектуальные приборы учета электроэнергии, позволяющие в режиме реального времени считывать и сохранять информацию, оповещать о потерях и осуществлять мониторинг качества коммунальных ресурсов.