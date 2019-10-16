Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении «Почты России»

Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении «Почты России». Чтобы воспользоваться функциональностью чтения заказных писем, пользователю смартфона нужно скачать мобильное приложение «Почта России» через App Store или Google Play и пройти простую процедуру регистрации. При включении мобильного приложения появится всплывающее окно «Получайте уведомления от ГИБДД, ФССП, Мировых судей и других организаций в приложении». Нажав кнопку «Включить», пользователь сможет получать заказные письма в электронном виде на свое мобильное устройство.

Такой способ позволяет мгновенно получать штрафы ГИБДД, постановления от Федеральной службы судебных приставов, повестки от мировых судей, других ведомств и юридических лиц в электронном виде, а не на бумаге. В ближайшее время планируется запустить функцию отправки через мобильное приложение. Пока функция отправки писем доступна в личном кабинете.

Мобильное приложение «Почты России» – это удобный способ мониторинга посылок и писем формате «одного окна». Информация по приходящим заказным письмам становится доступной пользователю практически мгновенно, сопровождается дополнительными сведениями и фотографией, а интерфейс адаптирован под все существующие мобильные устройства для удобного и комфортного использования.

«Почта России» реализует проект по доставке электронных заказных писем с 2015 г. Благодаря запуску электронной почтовой системы миллионы граждан получили возможность получения корреспонденции независимо от места нахождения. При этом замена бумажных писем на электронные ощутимо помогла снизить нагрузку в почтовых отделениях на всей территории России.

В октябре 2019 г. географический охват сервиса ЭЗП достиг 35 регионов России. 35 регионов это около 350 городов и 55 тыс. сельских населенных пунктов – примерно треть всех населенных пунктов России. Подключение к сервису ЭЗП дает возможность даже самым отдаленным населенным пунктам получать и отправлять юридически значимые письма.

С начала 2019 г. количество подключившихся к сервису получателей выросло практически на 50% (с 1,9 млн до 2,8 млн пользователей). Среди них более 3 тыс. – организации, давшие согласие на получение корреспонденции в электронном виде. На основании проведенного исследования, более 90% клиентов как отправителей, так и получателей довольны сервисом и готовы порекомендовать его друзьям.

«Динамика подключения к сервису в мобильном приложении очень высокая, каждую неделю им начинают пользоваться примерно 10 тыс. человек. Создав качественный и технологичный продукт, который делает работу с заказными письмами в мобильном устройстве максимально удобной, мы стали еще ближе к нашему клиенту и серьезно продвинулись в направлении цифрового развития», – отметил заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам «Почты России» Ярослав Мандрон.