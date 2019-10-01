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Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

ИТ в банках

Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты платежных систем Visa и Mastercard в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Для совершения перевода клиенту необходимо войти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать в меню платежей опцию «За рубеж» — «По номеру карты», ввести номер карты получателя, указать сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя. Срок доставки средств составит всего несколько минут. В редких случаях и только в некоторые банки переводы могут зачисляться дольше, но даже тогда срок не превысит трех рабочих дней.

Денежные средства можно переводить на карты Visa и Mastercard любой страны, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии. Совершить перевод можно в рублях, долларах и евро, при этом сумма одного перевода не должна превышать 150 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит всего 1% от суммы, вне зависимости от выбранной валюты перевода.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы», отметил: «В этом году в мобильном приложении ʺСбербанк Онлайнʺ появилось сразу несколько новых способов для перевода денег за рубеж. Сегодня сотрудничество с крупнейшими карточными платежными системами Visa и Mastercard открывает нашим пользователям новую возможность перевода на карты практически в любую страну мира. Главными преимуществами сервиса станут его удобство, безопасность и скорость доставки средств получателю».

Первыми опцию увидят владельцы устройств на платформе Android, а позже она появится и на IOS-устройствах.

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