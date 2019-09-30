Более 500 московских автобусов оборудованы валидаторами от Сбербанка

Сбербанк объявил о том, что теперь оплатить проезд в наземном городском транспорте Москвы возможно не только картой «Тройка», но и банковской картой, смартфоном и даже смарт-часами. По 68 городским маршрутам сейчас курсируют более 500 автобусов, в которых установлено свыше 1100 валидаторов с эквайрингом от Сбербанка.

Вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников отметил: «Мы стремимся предоставлять москвичам и всем гостям нашего города самые современные и удобные сервисы не только в банковской сфере, но и в повседневной жизни. Теперь пассажирам совсем не обязательно возвращаться за транспортной картой «Тройка», если её забыли дома, не нужно покупать разовый проездной билет у водителя за наличный расчет. Достаточно приложить к валидатору свою банковскую карту или привязанный к ней гаджет».

Оплата проезда в автобусах возможна бесконтактной банковской картой любого банка, либо гаджетом с Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay. Кроме того, впервые реализована функция оплаты непосредственно в транспорте при помощи отечественного платежного сервиса Mir Pay.

Директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков сказал: «Упрощение процесса оплаты проезда делает наземный транспорт еще привлекательнее для жителей столицы и туристов. Стоимость проезда по банковской карте составляет 42 рубля – это на 13 рублей дешевле, чем билет у водителя. Контроль оплаты проезда при этом привычный для пассажиров. Достаточно поднести карту или смартфон к устройству контроля».

Валидаторы с эквайрингом Сбербанка легко можно узнать по логотипу банка на экране или наклейке на стекле кабины водителя.