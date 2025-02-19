R-Vision - R-Vision VC

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила в 2025 году о запуске корпоративного венчурного фонда R-Vision VC объемом 500 млн рублей. Фонд сосредоточится на технологических стартапах в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, анализа данных и корпоративного программного обеспечения.