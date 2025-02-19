R-Vision R-Vision VC
Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила в 2025 году о запуске корпоративного венчурного фонда R-Vision VC объемом 500 млн рублей. Фонд сосредоточится на технологических стартапах в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, анализа данных и корпоративного программного обеспечения.
|19.02.2025
|R-Vision запускает корпоративный венчурный фонд R-Vision VC для поддержки ИТ-стартапов 1
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