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Baccarat

Baccarat

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.10.2026 ОАЭ готовы принимать российских туристов в осенне-зимнем сезоне 1
25.04.2001 В Сети откроется бутик Galliano 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Baccarat и организации, системы, технологии, персоны:

Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4939 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 1
Франция - Французская Республика 8206 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6876 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1964 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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