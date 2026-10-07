ОАЭ готовы принимать российских туристов в осенне-зимнем сезоне

Интерес российских туристов к поездкам в ОАЭ активно восстанавливается. Спрос на бронирование объектов размещения в эмиратах со стороны самостоятельных туристов по итогам III квартала 2026 г. вырос на 50% относительно второго, у организованных путешественников — на 65%. При этом цены на отдых в ОАЭ все еще ниже прошлогодних — к таким выводам пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и платформы для профессионалов туриндустрии «Островок B2B», проанализировав динамику спроса на своих площадках. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

На осень-зиму ОАЭ входят в топ-10 наиболее востребованных зарубежных направлений по числу бронирований от российских туристов. О восстановлении туристического потока в Дубае также свидетельствует статистика Департамента экономики и туризма Дубая: в августе город принял 869 тыс. международных туристов — это максимальный месячный показатель с февраля. При этом по оценкам Островка, продажи туров в ОАЭ могут вернуться к прошлогодним объемам уже в начале 2027 г.

Возвращению российских туристов на курорты ОАЭ способствует стабильное авиасообщение: прямые рейсы продолжают выполнять как российские, так и эмиратские перевозчики. Маршрутная сеть также расширяется: с начала октября Аэрофлот возобновил ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби, а Air Arabia — в Шарджу. Utair запустил ежедневное сообщение в Дубай, в том числе развивает программу полетов из российских регионов.

«Спрос на ОАЭ со стороны российских туристов сейчас находится на пике с момента начала кризиса. Темпы бронирований активизировались уже с апреля-мая, а в июне, когда Минэкономразвития сняли рекомендацию воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, спрос вырос еще сильнее. Расширение вариантов перелета продолжит стимулировать восстановление спроса на зимний сезон», — сказала Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок».

Эксперты отмечают, что сегодня у туристов есть возможность запланировать поездку на высокий осенне-зимний сезон на более выгодных условиях: отельеры ОАЭ поддерживают восстановление спроса снижением цен. Средняя стоимость забронированной ночи в гостиницах любой звездности осенью составляет 18,5 тыс. руб. — на 5% ниже, чем в 2025 г. (осенью 2025 г. — 19 тыс. руб.). Самое ощутимое снижение показали четырехзвездочные отели — на 8% до 15,4 тыс. руб. за ночь.

Основной спрос российских туристов локализуется в Дубае — на эмират приходится больше половины от общего числа бронирований по ОАЭ. Также в число наиболее популярных направлений входят Абу-Даби и Шарджа. При этом эксперты прогнозируют расширение географии путешествий внутри страны. «Благодаря запуску железнодорожного сообщения между Дубаем, Абу-Даби и Фуджейрой, которое состоялось в конце сентября, возможностей для путешествий внутри ОАЭ для российского туриста стало больше. Теперь путешественники могут легко посетить несколько эмиратов в рамках одной поездки. Абу-Даби привлекает туристов современной культурой и парками развлечений, а в Фуджейру едут ради живописной природы и немноголюдных пляжей», — сказала Дарья Кочеткова.

При этом эксперты «Островка» отмечают, что эмираты уже полностью готовы к высокому сезону. «Это лето отельеры использовали для реноваций: к октябрю обновление завершили десятки отелей по всей стране, включая курорты Jumeirah, а к зимнему сезону готовится череда премьер, например, Six Senses The Palm и первый в ОАЭ отель Baccarat», — сказала Дарья Кочеткова.