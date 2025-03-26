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Югай Александр
|26.03.2025
|Учёные Сколтеха научили нейросеть «сомневаться» для точности 1
|07.11.2013
|Сервис онлайн-записи к врачу Medbooking.com привлек $1,5 млн инвестиций 1
Югай Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 1
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