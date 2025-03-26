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Югай Александр


26.03.2025 Учёные Сколтеха научили нейросеть «сомневаться» для точности 1
07.11.2013 Сервис онлайн-записи к врачу Medbooking.com привлек $1,5 млн инвестиций 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Югай Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15939 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 1
Онлайн-запись 38 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14124 1
Медведев Максим 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43657 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8869 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 960 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16514 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 951 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9979 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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