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Чудакова Татьяна
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|Российские ученые совершили прорыв в точности вычислений квантовых компьютеров 1
Чудакова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 130 1
|Google LLC 11985 1
|IBM - International Business Machines Corp 9480 1
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