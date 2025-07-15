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Филичева Алена
УПОМИНАНИЯ
|15.07.2025
|«Норбит» запустила мобильное приложение для нового игрока на рынке цифровизации риэлторского бизнеса 1
Филичева Алена и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Норбит - Norbit 387 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2198 1
|Google Android 14402 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7202 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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