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Степанов Виталий

СОБЫТИЯ


29.09.2026 «Сбер» и Московский экспортный центр объединят усилия для поддержки технологического экспорта 1
17.09.2012 «ТКС Банк» начал кредитовать покупателей интернет-магазинов по всей стране 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Степанов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Евросеть 1421 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1548 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9029 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 41 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3599 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13790 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17097 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5569 1
FinTech - Банковская карта - Кредитка - кредитная карта - credit card 138 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1759 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26542 1
Т-Банк - Тинькофф банк - КупиВкредит 8 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19741 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48014 1
Россия - РФ - Российская федерация 168171 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3813 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7581 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54032 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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