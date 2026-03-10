Получите все материалы CNews по ключевому слову
Михайлова Ирина
СОБЫТИЯ
|10.03.2026
|Университет «Иннополис» разработал универсальную ИИ-систему для анализа медицинских снимков 1
|03.10.2005
|Тысячи чиновников пойдут учиться в этом году 1
Михайлова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3455 1
|Никольский Антон 22 1
|Скворцов Александр 13 1
|Кузнецова Ирина 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 159339 2
|Россия - ЮФО - Ростовская область 1709 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 629 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424200, в очереди разбора - 727020.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.