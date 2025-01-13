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Маслова Екатерина



13.01.2025 «Зортех» и «Медси» завершили пилотное тестирование устройства для ранней диагностики глазных заболеваний 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Маслова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
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ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 31 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9800 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 544 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
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