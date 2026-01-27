Получите все материалы CNews по ключевому слову
Красовский Юрий
СОБЫТИЯ
|27.01.2026
|Власти хотят легализовать в России онлайн-казино 1
|17.10.2023
|«Компьютерные технологии» запускают аутсорсинг информационной безопасности в партнерстве с «Серчинформ» 1
Красовский Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 477 1
|1С 9076 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
|Карасев Павел 19 1
|Гавриленко Елена 12 1
|Эрмантраут Юрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.