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Инлайн Про Mentol Pro

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.10.2026 У ИТ-компании из 90-х праздник. Ей вернули 25 миллионов за украденный код 1
13.11.2020 «Ред софт» и «Инлайн про» подтвердили совместимость своих продуктов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Инлайн Про и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1972 1
Ред Софт - Red Soft 1276 1
Инлайн Про - Инлайн Профешнл 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5884 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13968 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 83 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2567 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26662 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1665 1
Linux OS 11708 1
Рустамов Рустам 554 1
Борисенко Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169144 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12094 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58686 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481431, в очереди разбора - 724370.
Создано именных указателей - 203137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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