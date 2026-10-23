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Инлайн Про Mentol Pro
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.10.2026
|У ИТ-компании из 90-х праздник. Ей вернули 25 миллионов за украденный код 1
|13.11.2020
|«Ред софт» и «Инлайн про» подтвердили совместимость своих продуктов 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Инлайн Про и организации, системы, технологии, персоны:
|Крок - Croc 1972 1
|Ред Софт - Red Soft 1276 1
|Инлайн Про - Инлайн Профешнл 2 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1665 1
|Linux OS 11708 1
|Рустамов Рустам 554 1
|Борисенко Сергей 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481431, в очереди разбора - 724370.
Создано именных указателей - 203137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481431, в очереди разбора - 724370.
Создано именных указателей - 203137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.