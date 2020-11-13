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«Ред софт» и «Инлайн про» подтвердили совместимость своих продуктов

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Ред софт» и «Инлайн про» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы автоматизированной системы мониторинга Mentol Pro (производства «Инлайн про») с операционной системой РЕД ОС (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

РЕД ОС - российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Mentol Pro - система промышленного применения для мониторинга и диагностики телекоммуникационной ИТ-инфраструктуры, контроля качества голосовых сервисов, отчётности по телефонным вызовам и распределения расходов на связь по центрам затрат.

Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз (№3998).

«Использование автоматизированной системы мониторинга Mentol Pro на операционной системе РЕД ОС послужит гарантией функционирования телекоммуникационных ИТ-инфраструктур. Совместно с «Инлайн про» предлагаем рынку решение, которое способно обеспечит выполнение задач по мониторингу и диагностике в безопасной импортонезависимой среде», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Достижение положительного результата в ходе тестирования позволяет нам еще на ступеньку приблизиться к поставленной цели: повышение удобства эксплуатации и обеспечение клиентов универсальным интегрированным решением для ключевых задач бизнеса», – отметил генеральный директор «Инлайн про» Сергей Борисенко.

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